Bakıda “Ironman 70.3”dən gözləntilər: İndiyədək nə məlumdur? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu il Azərbaycanda qeyri-ənənəvi idman növləri arasında ən diqqətçəkən yarışlardan biri triatlon üzrə “Ironman 70.3” turniri olacaq. Yarış sentyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək və starta hələ altı aydan çox vaxt qalsa da, artıq bir sıra detallar bəllidir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Ironman 70.3” “dəmir məsafə”nin yarısı hesab olunur və ümumilikdə 113 kilometrə bərabərdir. Bu, təkcə Qafqazda deyil, ümumilikdə postsovet məkanında keçiriləcək ilk belə yarış olacaq və dünyanın müxtəlif ölkələrindən idmançıları bir araya gətirəcək. Proqrama 1,9 km üzgüçülük, 90 km velosiped mərhələsi və 21,1 km qaçış daxildir.
Əsas startla yanaşı, təşkilatçılar bir neçə paralel tədbir də planlaşdırırlar. Bunlara “Ironkids” uşaq yarışları, əyləncə proqramı və “Ironman Expo” sərgi zonası daxildir. Məqsəd idmanı paytaxtın mədəni və turizm potensialı ilə birləşdirməkdir.
Marşruta gəlincə, üzgüçülük mərhələsi Bakı buxtasında keçiriləcək ki, bu da triatlonçular üçün nisbətən sakit su şəraiti vəd edir. Velosiped yarışı həm şəhər, həm də şəhərətrafı əraziləri əhatə edəcək, sürət yığmaq üçün uyğun hissələr və mülayim yoxuşlar olacaq. Qaçış mərhələsi isə minimal hündürlük fərqi ilə Dənizkənarı bulvarda təşkil ediləcək və bu, nisbətən sürətli nəticələrə imkan verəcək.
“Ironman 70.3 Baku” üçün qeydiyyat artıq açıqdır və yarış gününə qədər yaşı minimum 18 olan hər kəs müraciət edə bilər. Startın Azərbaycanda və bütövlükdə Qafqazda triatlonun yeni səviyyəyə yüksəlməsinə təkan verəcəyi gözlənilir. Ironman brendi altında yarışın təşkili yüksək təşkilatçılıq, təhlükəsizlik və infrastruktur standartları deməkdir.
Brend rəhbərliyi Bakının beynəlxalq təqvimə daxil edilməsini seriyanın yeni regionlarda, xüsusilə postsovet məkanı və Avrasiyada populyarlığının genişləndirilməsi baxımından vacib addım kimi qiymətləndirir. Qərarın verilməsində Bakının “Formula-1” və digər iri turnirlərə uğurla ev sahibliyi etməsi, eləcə də sentyabr ayı üçün əlverişli nəqliyyat və iqlim şəraiti əsas rol oynayıb.