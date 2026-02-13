13 Fevral 2026
AZ

Bakıda “Ironman 70.3”dən gözləntilər: İndiyədək nə məlumdur? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Triatlon
İcmal
13 Fevral 2026 10:57
113
Bakıda “Ironman 70.3”dən gözləntilər: İndiyədək nə məlumdur? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu il Azərbaycanda qeyri-ənənəvi idman növləri arasında ən diqqətçəkən yarışlardan biri triatlon üzrə “Ironman 70.3” turniri olacaq. Yarış sentyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək və starta hələ altı aydan çox vaxt qalsa da, artıq bir sıra detallar bəllidir.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Ironman 70.3” “dəmir məsafə”nin yarısı hesab olunur və ümumilikdə 113 kilometrə bərabərdir. Bu, təkcə Qafqazda deyil, ümumilikdə postsovet məkanında keçiriləcək ilk belə yarış olacaq və dünyanın müxtəlif ölkələrindən idmançıları bir araya gətirəcək. Proqrama 1,9 km üzgüçülük, 90 km velosiped mərhələsi və 21,1 km qaçış daxildir.

Əsas startla yanaşı, təşkilatçılar bir neçə paralel tədbir də planlaşdırırlar. Bunlara “Ironkids” uşaq yarışları, əyləncə proqramı və “Ironman Expo” sərgi zonası daxildir. Məqsəd idmanı paytaxtın mədəni və turizm potensialı ilə birləşdirməkdir.

Marşruta gəlincə, üzgüçülük mərhələsi Bakı buxtasında keçiriləcək ki, bu da triatlonçular üçün nisbətən sakit su şəraiti vəd edir. Velosiped yarışı həm şəhər, həm də şəhərətrafı əraziləri əhatə edəcək, sürət yığmaq üçün uyğun hissələr və mülayim yoxuşlar olacaq. Qaçış mərhələsi isə minimal hündürlük fərqi ilə Dənizkənarı bulvarda təşkil ediləcək və bu, nisbətən sürətli nəticələrə imkan verəcək.

“Ironman 70.3 Baku” üçün qeydiyyat artıq açıqdır və yarış gününə qədər yaşı minimum 18 olan hər kəs müraciət edə bilər. Startın Azərbaycanda və bütövlükdə Qafqazda triatlonun yeni səviyyəyə yüksəlməsinə təkan verəcəyi gözlənilir. Ironman brendi altında yarışın təşkili yüksək təşkilatçılıq, təhlükəsizlik və infrastruktur standartları deməkdir.

Brend rəhbərliyi Bakının beynəlxalq təqvimə daxil edilməsini seriyanın yeni regionlarda, xüsusilə postsovet məkanı və Avrasiyada populyarlığının genişləndirilməsi baxımından vacib addım kimi qiymətləndirir. Qərarın verilməsində Bakının “Formula-1” və digər iri turnirlərə uğurla ev sahibliyi etməsi, eləcə də sentyabr ayı üçün əlverişli nəqliyyat və iqlim şəraiti əsas rol oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Millimiz Afrika Kubokuna yollandı
11 Fevral 16:59
Triatlon

Millimiz Afrika Kubokuna yollandı

El Qalada triatlon, duatlon və aquatlon yarışları keçiriləcək
Azərbaycan federasiyaları əməkdaşlıq üçün Memorandum imzalayıb - FOTO
4 Fevral 15:22
Üzgüçülük

Azərbaycan federasiyaları əməkdaşlıq üçün Memorandum imzalayıb - FOTO

Üzgüçülük və triatlon üzrə əməkdaşlıq genişlənir
Triatlonçular Bakı şəhər çempionatında uğurla çıxış etdilər - FOTO
18 Yanvar 13:38
Triatlon

Triatlonçular Bakı şəhər çempionatında uğurla çıxış etdilər - FOTO

Atletika üzrə paytaxt birinciliyində idmançılarımız müxtəlif məsafələrdə mükafatçılar sırasında yer aldılar
“Bütün legioner idmançılarla yollarımızı ayırmışıq” - Seymur Hüseynovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14 Yanvar 17:31
Triatlon

“Bütün legioner idmançılarla yollarımızı ayırmışıq” - Seymur Hüseynovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan Triatlon Federasiyası idmançıların hazırlığına xarici mütəxəssisləri cəlb edib
İlk dəfə olaraq Antarktidada triatlon üzrə turnir keçiriləcək
25 Dekabr 2025 21:43
Triatlon

İlk dəfə olaraq Antarktidada triatlon üzrə turnir keçiriləcək

Yarış zamanı idmançılar Bellingshausen Stansiyası yaxınlığındakı yelkənli gəmilərdə yaşayacaqlar
ABŞ-li triatlonçu akula hücumu nəticəsində həlak olub
23 Dekabr 2025 17:35
Triatlon

ABŞ-li triatlonçu akula hücumu nəticəsində həlak olub

İdmançılar suda güclü sıçrayış səsi eşitsələr də, hadisənin özünü görməyiblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib