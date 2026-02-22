Triatlonçularımız atletika üzrə ölkə birinciliyində uğur qazanıblar

Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 2009–2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında atletika üzrə ölkə birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda triatlonçularımız nümayiş etdirdikləri yüksək nəticələrlə diqqət mərkəzinə düşüblər.
3000 metr məsafəyə qaçışda Əli Rzazadə finiş xəttini birinci keçərək qızıl medala sahib çıxıb. Riad Abbaszadə isə yarışı ikinci pillədə tamamlayaraq gümüş medal qazanıb.
Əli Rzazadə uğurlarını 1500 metr məsafəyə qaçışda da davam etdirib. O, bu növdə də fərqlənərək fəxri kürsünün ikinci pilləsində qərarlaşıb və yarışda növbəti medalını aktivinə yazdırıb.