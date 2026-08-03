Serena və Venus Uilyams “Masters”də cütlük yarışlarında iştirak edəcəklər

Amerikalı 23-qat Böyük Dəbilqə çempionu Serena Uilyams və onun bacısı, yeddiqat Böyük Dəbilqə çempionu Venus Uilyams ABŞ-da keçiriləcək Sinsinnati “Masters” turnirində cütlük yarışlarında iştirak edəcəklər.
İdman.Biz bildirir ki, idmançılar turnirdə iştirak etmək üçün "wild-card" alıblar. Venus Uilyams həmçinin təkbətək yarışlarda da iştirak etməyə dəvət edilib.
Uilyams bacıları Serena və Venus müvafiq olaraq 44 və 46 yaşlarındadırlar. Onlar 2026-cı ildə Uimbldonda birlikdə oynamağı planlaşdırırdılar, lakin Serena diz zədəsi səbəbindən yarışlardan imtina etmək məcburiyyətində qaldı. Bu turnir Serena Uilyamsın karyerasını bərpa etdikdən sonra ilk turniridir.
Sinsinnati “Masters” turniri 13-23 avqust tarixlərində keçiriləcək.