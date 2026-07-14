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Argentinalı tennisçi dopinqə görə 12 ay müddətinə yarışlardan kənarlaşdırılıb

Tennis
Xəbərlər
14 İyul 2026 00:10
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Argentinalı tennisçi dopinqə görə 12 ay müddətinə yarışlardan kənarlaşdırılıb

Tennisdə düzgünlük üzrə beynəlxalq təşkilatın (ITIA) məlumatına görə, 36 yaşlı argentinalı tennisçi Fakundo Baqnis 2025-ci ilin avqust ayında ABŞ Açıq Turnirinə vəsiqə qazanarkən hidroxlortiazid testindən müsbət nəticə göstərib.

İdman.Biz bildirir ki, bu maddə üçün müvəqqəti diskvalifikasiya məcburi olmasa da, Baqnis 18 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən istintaq aparılana qədər könüllü olaraq bir dərman qəbul edib. 2025-ci ilin noyabr ayında Baqnis ITIA-ya məlumat verib ki, onun nümunəsində qadağan olunmuş maddənin mənbəyi kimi çirklənmiş əlavəni müəyyən edib.

Bu izahatı dəstəkləmək üçün Baqnis həkimi ilə yazışmaların surətləri, alış qəbzləri və müstəqil ekspert rəyləri daxil olmaqla ətraflı qeydlər və sənədlər təqdim edib. Baqnisin həkimi tibbi səbəblərdən əlavəni təyin edib və ona təhlükəsizliyinə və digər peşəkar idmançılar tərəfindən istifadəsinə zəmanət verib.

2026-cı ilin əvvəlində ITIA məhsulu Ümumdünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən akkreditə olunmuş müstəqil laboratoriyada sınaqdan keçirib. Laboratoriya qadağan olunmuş maddənin mövcudluğunu təsdiqləyib və Baqnisin izahatını mümkün hesab edib.

ITIA, bu vəziyyətdə pozuntunun qəsdən olmadığını müəyyən edib. Sanksiyanın müəyyən edilməsində Baqnisin nümayiş etdirdiyi yüngülləşdirici amillər və oxşar işlərdəki presedentlər nəzərə alınıb. Nəticədə, oyunçuya 12 aylıq diskvalifikasiya təklif edilib və o, bunu qəbul edib və müstəqil tribunal qarşısında dinləmə hüququndan imtina edib.

Müvəqqəti diskvalifikasiya altında çəkilmiş müddət nəzərə alındığı üçün Baqnisin diskvalifikasiyası 17 oktyabr 2026-cı ildə başa çatacaq.

Cəzalandırıldığı müddətdə Baqnisin Dünya Tennisi, WTA, ATP, Böyük Dəbilqə turnirləri və ya hər hansı milli assosiasiya tərəfindən təşkil edilən və ya sanksiya edilən matçlarda iştirak etməsi, məşqçilik etməsi və ya hər hansı tədbirdə iştirak etməsi qadağandır.

Hidroxlortiazid "maskalayıcı vasitə" kimi istifadə edildiyi üçün Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) Qadağan olunmuş preparatlar siyahısındadır. O, sidik həcmini artırır və tərkibini dəyişdirir ki, bu da qanunsuz narkotik istifadəsinin izlərini gizlətməyə kömək edir. Hidroxlortiazid həmçinin sürətli arıqlama üçün də istifadə olunur.

İdman.Biz
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