Yannik Sinner ardıcıl ikinci dəfə “Uimbldon”un qalibi olub

Dünya reytinqinin birinci pilləsində qərarlaşan Yannik Sinner ardıcıl ikinci dəfə “Uimbldon” turnirinin qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı italiyalı tennisçi kişilərin fərdi yarışının finalında Almaniya təmsilçisi Aleksandr Zverevlə qarşılaşıb.
Dörd set davam edən görüş Sinnerin 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk seti tay-brekdə uduzan italiyalı tennisçi sonrakı üç setdə üstün olub və titulunu qoruyub.
Bununla da Sinner karyerasında qazandığı “Böyük dəbilqə” turnirlərinin sayını beşə çatdırıb. O, 24 yaşında bu göstəriciyə nail olub. İtaliya təmsilçisi ötən il “Uimbldon”un finalında Karlos Alkarasa qalib gələrək turnirdə ilk çempionluğunu qazanmışdı.
Zverev isə karyerasında ilk dəfə “Uimbldon”un finalında çıxış edib. Almaniyalı tennisçi daha əvvəl turnirdə dördüncü mərhələdən irəli gedə bilməmişdi.