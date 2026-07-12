12 İyul 2026
AZ

Yannik Sinner ardıcıl ikinci dəfə “Uimbldon”un qalibi olub

Tennis
Xəbərlər
12 İyul 2026 23:42
52
Yannik Sinner ardıcıl ikinci dəfə “Uimbldon”un qalibi olub

Dünya reytinqinin birinci pilləsində qərarlaşan Yannik Sinner ardıcıl ikinci dəfə “Uimbldon” turnirinin qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı italiyalı tennisçi kişilərin fərdi yarışının finalında Almaniya təmsilçisi Aleksandr Zverevlə qarşılaşıb.

Dörd set davam edən görüş Sinnerin 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk seti tay-brekdə uduzan italiyalı tennisçi sonrakı üç setdə üstün olub və titulunu qoruyub.

Bununla da Sinner karyerasında qazandığı “Böyük dəbilqə” turnirlərinin sayını beşə çatdırıb. O, 24 yaşında bu göstəriciyə nail olub. İtaliya təmsilçisi ötən il “Uimbldon”un finalında Karlos Alkarasa qalib gələrək turnirdə ilk çempionluğunu qazanmışdı.

Zverev isə karyerasında ilk dəfə “Uimbldon”un finalında çıxış edib. Almaniyalı tennisçi daha əvvəl turnirdə dördüncü mərhələdən irəli gedə bilməmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Linda Noskova Uimbldon turnirinin qalibi olub
11 İyul 23:14
Tennis

Linda Noskova Uimbldon turnirinin qalibi olub

Noskova üçün bu, Böyük Dəbilqə turnirində ilk qalibiyyət olub
Uimbldonun qaliblərinə kuboku Keyt Middlton təqdim edəcək
11 İyul 19:39
Tennis

Uimbldonun qaliblərinə kuboku Keyt Middlton təqdim edəcək

Turnirin ötənilki qalibi polşalı İqa Şventekdir
Yannik Sinner Uimbldon turnirinin finalına vəsiqə qazanıb
11 İyul 01:37
Tennis

Yannik Sinner Uimbldon turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

Sinner finalda almaniyalı Aleksandr Zverevlə qarşılaşacaq
Cokoviçdən Uimbldon tarixində rekord qələbə
8 İyul 13:51
Tennis

Cokoviçdən Uimbldon tarixində rekord qələbə

Serbiyalı tennisçi beş saatdan artıq davam edən trillerin qalibi olub
“FIP Bronze Baku II” beynəlxalq padel turnirinin qalibləri məlum olub
6 İyul 18:55
Tennis

“FIP Bronze Baku II” beynəlxalq padel turnirinin qalibləri məlum olub - FOTO

Turnirin final qarşılaşmalarını gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Tennis Federasiyasının prezidenti Ənvər Ənvərli izləyib
Uimbldonda bütün sabiq çempionlar dayandı: Yeni qalib olacaq
5 İyul 22:12
Tennis

Uimbldonda bütün sabiq çempionlar dayandı: Yeni qalib olacaq

Qadınların mübarizəsində daha əvvəl titul qazanan tennisçilər turnirlə vidalaşıblar

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır