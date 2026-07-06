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“FIP Bronze Baku II” beynəlxalq padel turnirinin qalibləri məlum olub - FOTO

Tennis
Xəbərlər
6 İyul 2026 18:55
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“FIP Bronze Baku II” beynəlxalq padel turnirinin qalibləri məlum olub

İyulun 1-dən 5-dək Azərbaycan Tennis Federasiyası ilə Beynəlxalq Padel Federasiyasının (FIP) əməkdaşlığı çərçivəsində “FIP Bronze Baku II” beynəlxalq padel turniri keçirilib.

Yarışda dünyanın müxtəlif ölkələrindən peşəkar padel oyunçuları, eləcə də Azərbaycan təmsilçiləri FIP reytinq xalları uğrunda mübarizə aparıblar.

Turnirin final qarşılaşmalarını gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Tennis Federasiyasının prezidenti Ənvər Ənvərli izləyib və qaliblərə mükafatları təqdim ediblər.

Kişilər arasında keçirilən yarışın qalibi İspaniya təmsilçiləri Qonzalo Rubiyo və İqnasiyo Vilarino Qestaso cütlüyü olub.
Qadınların yarışında isə neytral statuslu idmançı Darya Kuçeravaya və İspaniya təmsilçisi Barbara Las Herasdan ibarət cütlük turnirin qalibi adını qazanıb.

Qalib cütlüklər bu nəticə ilə FIP reytinqinə mühüm xallar əlavə ediblər.

İdman.Biz
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