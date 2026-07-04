4 İyul 2026
AZ

Uilyams bacıları Uimbldonda cütlüklərin yarışından çıxıblar

Tennis
Xəbərlər
4 İyul 2026 20:38
80
Uilyams bacıları Uimbldonda cütlüklərin yarışından çıxıblar

Amerikalı tennisçilər Serena və Venus Uilyams kiçik bacının zədələnməsi səbəbindən Uimbldonda cütlük yarışlarında iştirak etməyəcəklər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Serena Uilyams bu xəbəri İnstaqramda açıqlayıb.

Daha əvvəl Serena Uilyams Uimbldonda keçirilən ilk raund təkbətək matçında avstraliyalı Maya Joynta 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 hesabları ilə məğlub olmuşdu. Oyun zamanı amerikalı diz zədəsi almışdı.

44 yaşlı Serena Uilyams 23 Böyük Dəbilqə titulunu qazanıb. O, ümumilikdə 73 WTA tituluna sahibdir. Amerikalı dörd illik fasilədən sonra karyerasını davam etdirib. 46 yaşlı Venus Uilyams 49 titul qazanıb, bunlardan beşi Uimbldonda, ikisi isə ABŞ Açıq Çempionatında olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Tennis Federasiyasında idman ictimaiyyəti ilə görüş olub
2 İyul 22:26
Tennis

Azərbaycan Tennis Federasiyasında idman ictimaiyyəti ilə görüş olub - FOTO

Görüş zamanı tennis və padel idman növlərinin mövcud vəziyyəti müzakirə olunub
Arina Sabalenko Uimbldon turnirinin ilk turunda qalib gəlb
29 İyun 22:20
Tennis

Arina Sabalenko Uimbldon turnirinin ilk turunda qalib gəlb

Tennisçilər meydanda 1 saat 4 dəqiqə vaxt keçiriblər
Tennis üzrə Bakı birinciliyi başa çatıb
29 İyun 20:48
Tennis

Tennis üzrə Bakı birinciliyi başa çatıb

Yarışlar Bakı Tennis Akademiyasının 4 kortunda keçirilib
Qadın tennisçilərimiz “Billie Jean King Cup”da mübarizəyə başladı
17 İyun 13:56
Tennis

Qadın tennisçilərimiz “Billie Jean King Cup”da mübarizəyə başladı

Tennisçilərimiz Avropa üçüncü qrupunda ölkəmizi təmsil edirlər
Sabalenka “Rolan Qarros”da məğlubiyyətdən sonra psixoloqa müraciət edib
15 İyun 23:39
Tennis

Sabalenka “Rolan Qarros”da məğlubiyyətdən sonra psixoloqa müraciət edib

Sabalenka həmin turnirdə Diana Şnayderə uduzub
Ben Şelton Ştutqart finalında Fritsi yenərək çempion oldu
14 İyun 19:52
Tennis

Ben Şelton Ştutqart finalında Fritsi yenərək çempion oldu

Amerikalı tennisçi mövsümdə üçüncü, karyerasında isə altıncı titulunu qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək