Uilyams bacıları Uimbldonda cütlüklərin yarışından çıxıblar

Amerikalı tennisçilər Serena və Venus Uilyams kiçik bacının zədələnməsi səbəbindən Uimbldonda cütlük yarışlarında iştirak etməyəcəklər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Serena Uilyams bu xəbəri İnstaqramda açıqlayıb.
Daha əvvəl Serena Uilyams Uimbldonda keçirilən ilk raund təkbətək matçında avstraliyalı Maya Joynta 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 hesabları ilə məğlub olmuşdu. Oyun zamanı amerikalı diz zədəsi almışdı.
44 yaşlı Serena Uilyams 23 Böyük Dəbilqə titulunu qazanıb. O, ümumilikdə 73 WTA tituluna sahibdir. Amerikalı dörd illik fasilədən sonra karyerasını davam etdirib. 46 yaşlı Venus Uilyams 49 titul qazanıb, bunlardan beşi Uimbldonda, ikisi isə ABŞ Açıq Çempionatında olub.