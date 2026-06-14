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Ben Şelton Ştutqart finalında Fritsi yenərək çempion oldu

Tennis
Xəbərlər
14 İyun 2026 19:52
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Ben Şelton Ştutqart finalında Fritsi yenərək çempion oldu

Dünya reytinqinin beşinci pilləsində qərarlaşan amerikalı tennisçi Ben Şelton Almaniyanın Ştutqart şəhərində keçirilən ot örtüklü turnirin qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 23 yaşlı tennisçi final görüşündə həmyerlisi, dünya reytinqinin doqquzuncusu Teylor Fritslə qarşılaşıb.

Bir saat 50 dəqiqə davam edən üçsetlik mübarizə Şeltonun 6:4, 2:6, 6:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qarşılaşma ərzində Ben Şelton doqquz eys edib, dörd qoşa səhvə yol verib və üç breyk-poyntdan ikisini reallaşdırıb. Frits isə 14 eyslə yadda qalıb, qoşa səhv etməyib və 11 breyk imkanından yalnız ikisindən yararlanıb.

Bu, Şeltonun təkbətək yarışlarda karyerası ərzində qazandığı altıncı, 2026-cı ildə isə üçüncü tituludur. Amerikalı tennisçi fevralda Dallas turnirinin finalında da Fritsi məğlub edib.

İdman.Biz
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