Yeddiqat Böyük Dəbilqə qalibi ardıcıl 10-cu məğlubiyyətini aldı

ABŞ-li tennisçi Venus Uilyams WTA səviyyəsində 2026-cı il mövsümündə keçirdiyi 10-cu fərdi qarşılaşmada da məğlub olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 46 yaşlı idmançı Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən WTA 1000 turnirinin birinci mərhələsində Özbəkistan təmsilçisi Kamilla Rəhimova ilə qarşılaşıb.
Dünya reytinqində 82-ci pillədə olan Rəhimova görüşü 6:4, 6:1 hesabı ilə qazanıb. Bununla da Uilyams 2026-cı ildə fərdi yarışlarda keçirdiyi 10 matçın hamısında uduzub.
Yeddi Böyük Dəbilqə titulunun sahibi olan Venus Uilyams son qələbəsini 22 iyul 2025-ci ildə Vaşinqtondakı WTA 500 turnirində qazanıb. O, həmin yarışın ilk mərhələsində həmyerlisi Peyton Störnsi 6:3, 6:4 hesabı ilə məğlub edib.
Toronto turniri 2-13 avqust tarixlərində keçirilir. Yarışın son qalibi kanadalı Viktoriya Mbokodur. O, diz zədəsi səbəbindən titulunu qorumayacaq.