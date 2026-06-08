8 İyun 2026
AZ

Tennis yığmamız “Davis Cup” üçün Moldovaya yola düşüb

Tennis
Xəbərlər
8 İyun 2026 15:36
111
Tennis yığmamız “Davis Cup” üçün Moldovaya yola düşüb

Kişilərdən ibarət Azərbaycan tennis yığma komandası “Davis Cup” turnirində iştirak etmək üçün Moldovanın Kişinyov şəhərinə yola düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tennis Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, komandaya Azərbaycan Tennis Federasiyasının vitse-prezidenti Orxan Manaflı və koordinator Yalçın Manaflı rəhbərlik edirlər. Turnirdə ölkəmizi Tamerlan Əzizov, Kənan Qasımov, Nazim Məlikov və Elvin Həşimov təmsil edəcəklər.

Qeyd edək ki, tennisçilərimiz “Davis Cup” turnirinin üçüncü qrupunda mübarizə aparacaqlar. Yarış 10-13 iyun tarixlərində Moldovada keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Serena Uilyams korta övladları üçün qayıdıb
13:52
Tennis

Serena Uilyams korta övladları üçün qayıdıb

Əfsanəvi tennisçi dönüşünün əsas səbəbini açıqlayıb
Bakıda 13 ölkənin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq tennis turnirinin qalibləri müəyyənləşib - FOTO
10:02
Tennis

Bakıda 13 ölkənin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq tennis turnirinin qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Yarış Azərbaycan Tennis Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub
Aleksandr Zverevdən “Rolan Qarros”da tarixi titul
00:22
Tennis

Aleksandr Zverevdən “Rolan Qarros”da tarixi titul

Almaniyalı tennisçi Flavio Kobollini beş setlik finalda məğlub edərək ilk “Böyük dəbilqə” kubokunu qazanıb
Mirra Andreyeva “Rolan Qarros”un qalibi olub
6 İyun 19:32
Tennis

Mirra Andreyeva “Rolan Qarros”un qalibi olub

19 yaşlı Andreyeva karyerasının altıncı titulunu qazanıb
41 yaşlı argentinalı “Rolan Qarros”un rekordçusu oldu
6 İyun 17:55
Tennis

41 yaşlı argentinalı “Rolan Qarros”un rekordçusu oldu

Orasio Sebalyos turnirin kişi cütlüklərində ən yaşlı qalibi adına yiyələnib
“Rolan Qarros”da qadınlar arasında finalçılar məlum olub
4 İyun 22:51
Tennis

“Rolan Qarros”da qadınlar arasında finalçılar məlum olub

Finalda Polşa və Rusiya nümayəndələri rastlaşacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq