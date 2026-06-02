Bakı tennis turnirində qaliblər müəyyənləşib - VİDEO

Bakıda keçirilən “ITF Juniors J30 Baku” beynəlxalq tennis turnirinin qalibləri bəlli olub.
Bildirilib ki, yarışda oğlanlar və qızlar arasında fərdi və qoşa kateqoriyalar üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.
Oğlanların fərdi mübarizəsində Filip Smirnov birinci, Yakov Mazin isə ikinci yeri tutub. Qızların fərdi yarışında Vladislava Slelina birinci, Yevgeniya Sklyar isə ikinci olub.
Oğlanların qoşa yarışında Filip Smirnov və Yakov Mazin tandemi birinci pilləyə yüksəlib, Runmaan Maneş və Yonatan Şaqas ikilisi isə ikinci yeri tutub.
Qız cütlüklərin mübarizəsində Polina Korelova və Vasilisa Marçenko birinci olub, Yeva-Vlada Anitsina-Ciqurda və Safiya Urazalina dueti isə turniri ikinci sırada başa vurub.
Qeyd edək ki, turnir Bakı Tennis Akademiyasında təşkil olunub.