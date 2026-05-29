29 May 2026
Xuan Manuel Serundolo Sinnerin 30 oyunluq qələbə seriyasına son qoyub

29 May 2026 01:45
Dünyanın 56-cı nömrəli tennisçisi Xuan Manuel Serundolo, dördqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya 1 nömrəli italiyalı Yannik Sinnerin 30 matçlıq qələbə seriyasına son qoyub.

İdman.Biz bildirir ki, Serundolo “Rolan Qarros”un ikinci turunda Sinneri (1) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 hesabları ilə məğlub edib.

Bundan əlavə, Xuan Manuel Serundolo Sinnerin ilk 50-liyə daxil olmayan rəqiblərinə qarşı 59 matçlıq qələbə seriyasına son qoyub.

2026-cı il Fransa Açıq Çempionatının üçüncü turunda Xuan Manuel Serundolo ispaniyalı Martin Landalus (dünya 69-cu nömrəsi) ilə qarşılaşacaq.

