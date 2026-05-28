28 May 2026
AZ

Sinner “Rolan Qarros”un ikinci turunda gözlənilmədən məğlub olub

Tennis
Xəbərlər
28 May 2026 18:44
85
Sinner “Rolan Qarros”un ikinci turunda gözlənilmədən məğlub olub

Dünyanın bir nömrəli tennisçisi, italiyalı Yannik Sinner “Rolan Qarros-2026”nın üçüncü turuna çıxa bilməyib.

İdman.Biz bildirir ki, o, ikinci turda argentinalı Xuan Manuel Serundoloya (reytinqdə 56-cı) 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 hesabı ilə uduzub.

Görüşüşün üçüncü setində Sinner fizioterapevti meydana çağırıb; italiyalı idmançı qıcolma, ürəkbulanma və ümumi halsızlıqdan əziyyət çəkib.

Tennisçilər meydanda 3 saat 31 dəqiqə keçiriblər.

Turnirin üçüncü turunda Xuan Manuel Serundolo ispaniyalı Martin Landalus və çexiyalı Vit Kopriva arasında qarşılaşmanın qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cokoviç Federerin rekordunu əlindən aldı
27 May 19:39
Tennis

Cokoviç Federerin rekordunu əlindən aldı

Serbiyalı tennisçi “Rolan Qarros”da tarixi göstəriciyə imza atıb
Məşhur tennisçi mükafat fondunun az olması ilə bağlı narazılığa münasibət bildirib
23 May 17:16
Tennis

Məşhur tennisçi mükafat fondunun az olması ilə bağlı narazılığa münasibət bildirib

Tennisçi həmkarlarının etiraz aksiyasını əsəslandırıb
“Etmədiyim bir səhvə görə əvəz ödəməli oldum” - Sinner dopinq qalmaqalı haqqında
20 May 02:15
Tennis

“Etmədiyim bir səhvə görə əvəz ödəməli oldum” - Sinner dopinq qalmaqalı haqqında

Dünyanın birinci raketkası şərə düşməsindən dərs çıxardığını bildirib
Karlos Alkaras “Uimbldon-2026”da oynamayacaq
19 May 20:46
Tennis

Karlos Alkaras “Uimbldon-2026”da oynamayacaq

Alkaras ötən il Uimbldon finalına yüksələrək finalda italiyalı Yannik Sinnerə uduzub
Böyük tennisə neçə yaşda başlamaq və elitaya necə yüksəlmək olar? - Anton Saşnikovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
15 May 12:32
Tennis

Böyük tennisə neçə yaşda başlamaq və elitaya necə yüksəlmək olar? - Anton Saşnikovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Böyük tennis üzrə məşqçi, idman ustalığına namizəd və birinci dərəcəli hakim Anton Saşnikovun müsahibəsi
“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO
14 May 13:27
Futbol

“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO

Roma “Masters”ində kortu bürüyən tüstü “Hawk-Eye” sistemini sıradan çıxarıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb