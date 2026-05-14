14 May 2026
“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO

14 May 2026 13:27
Tennis üzrə Romada keçirilən “Masters” turnirinin dörddəbir final matçı qeyri-adi səbəbdən dayandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı Rafael Xodar və italiyalı Luçano Darderi arasında qarşılaşma “İnter” azarkeşlərinin pirotexniki vasitələrindən yaranan tüstüyə görə bir müddət davam etdirilə bilməyib. Hadisə “Stadio Olimpiko”da keçirilən İtaliya Kubokunun finalından sonra baş verib.

Milan təmsilçisi finalda “Latsio”nu 2:0 hesabı ilə məğlub edərək kuboku qazanıb. Stadiondan qalxan tüstü təxminən 500 metr məsafədə yerləşən “Foro Italiko” kompleksinə yayılıb və tennis kortunda görüntünü xeyli çətinləşdirib.

Görüş ilk setdə Xodar 6:5 öndə olarkən dayandırılıb. Tüstü səbəbindən elektron xətt təyinetmə sistemi də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Hakimlər şəraitin düzəlməsini gözləyib və fasilədən sonra oyun davam etdirilib.

Darderi sonda Xodarı 7:6, 5:7, 6:0 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib. İtaliyalı tennisçi növbəti mərhələdə Kasper Ruudla qarşılaşacaq.

