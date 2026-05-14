14 May 2026
AZ

Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”nun ardıcıl üçüncü məğlubiyyətdən xilasına kömək edə bilməyib

Futbol
Xəbərlər
14 May 2026 13:57
136
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”nun ardıcıl üçüncü məğlubiyyətdən xilasına kömək edə bilməyib

Azərbaycan milli futbol komandasının hücumçusu Nəriman Axundzadə MLS-in növbəti turunda klubunun məğlubiyyətdən xilasına kömək edə bilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 13-cü tur çərçivəsində Axundzadənin komandası səfərdə “Nyu-York Red Bullz”la qarşılaşıb və 2:3 hesabı ilə uduzub.

Azərbaycanlı futbolçu 85-ci dəqiqədə meydana daxil olub. Həmin vaxt matçın yekun hesabı artıq müəyyənləşmişdi və o, komandasına məğlubiyyətdən yayınmaqda kömək edə bilməyib.

Qeyd edək ki, bu, “Kolambus Kryu” üçün ardıcıl üçüncü məğlubiyyətdir. Bu oyunların hər birində Axundzadə qarşılaşmanın sonlarında meydana çıxıb, lakin görüşün nəticəsinə təsir göstərə bilməyib. Ümumilikdə, Nərimanın MLS-də aktivində qol və məhsuldar ötürmə olmadan altı oyun var.

13 turdan sonra “Kolambus Kryu”nun aktivində 12 xal var və komanda MLS-in Şərq Konfransında 13-cü yeri tutur.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIFA klublara yeni tələb hazırlayır - FOTO
14:25
Futbol

FIFA klublara yeni tələb hazırlayır - FOTO

Qurum 21 yaşadək yetirmələrin əsas komandada daha çox oyun praktikası qazanmasını istəyir
Polşalı futbolçu: “Liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar” - MÜSAHİBƏ
14:12
Futbol

Polşalı futbolçu: “Liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar” - MÜSAHİBƏ

Timoteuş Puxaç Çempionlar Liqası təsnifat mərhələsinin xüsusi motivasiya olduğunu deyib
“Sabah” son doqquz mövsümdə tarixə düşən ilk komanda olub
13:51
Azərbaycan futbolu

“Sabah” son doqquz mövsümdə tarixə düşən ilk komanda olub

Bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO
13:27
Futbol

“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO

Roma “Masters”ində kortu bürüyən tüstü “Hawk-Eye” sistemini sıradan çıxarıb
Slot “Liverpul”dan ayrılmır: Özü açıqladı
13:12
Futbol

Slot “Liverpul”dan ayrılmır: Özü açıqladı

Mersisayd klubunun niderlandlı mütəxəssislə bağlı mövqeyi dəyişməyib
“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı
12:44
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı

Polşalı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq