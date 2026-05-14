14 May 2026
AZ

FIFA klublara yeni tələb hazırlayır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
14 May 2026 14:25
64
FIFA klublara yeni tələb hazırlayır - FOTO

FIFA klubları əsas komanda oyunlarında 21 yaşadək akademiya yetirmələrinə yer verməyə məcbur edə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, təklif gələn il FIFA Şurasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Layihəyə əsasən, klublar matç zamanı meydanda ən azı bir 20 və ya 21 yaşadək öz akademiya yetirməsini saxlamalı olacaqlar. FIFA Şurasının Vankuverdə keçirilən iclasında bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmə prosesinə start verilməsi yekdilliklə dəstəklənib.

Qurumun əsas məqsədi klubları gənc istedadlara daha çox sərmayə qoymağa və akademiya futbolçularına real oyun praktikası verməyə təşviq etməkdir. Çünki bir çox komanda hazır futbolçuların transferinə üstünlük verir və bu, gənclərin əsas komandaya yolunu çətinləşdirir.

Mövcud qaydalarda klubların heyətində yerli və ya akademiya futbolçuları üçün kvotalar var, amma həmin oyunçuların mütləq meydana çıxması tələb olunmur. FIFA-nın yeni planı qəbul edilsə, bu, əvvəlki qaydalardan daha sərt mexanizm olacaq.

Məlumata görə, bu tələb bütün klublara eyni dərəcədə təsir göstərməyəcək. 2025/2026 mövsümündə böyük klublar arasında akademiya yetirmələrinə ən çox şans verən komandalardan biri “Barselona”dır. Kataloniya təmsilçisinin yetirmələri La Liqada 6039 dəqiqə meydanda olub. “Liverpul” və “Tottenhem”də vəziyyət daha zəifdir, “Napoli”də isə 21 yaşadək heç bir yerli yetirmə meydana çıxmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Polşalı futbolçu: “Liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar” - MÜSAHİBƏ
14:12
Futbol

Polşalı futbolçu: “Liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar” - MÜSAHİBƏ

Timoteuş Puxaç Çempionlar Liqası təsnifat mərhələsinin xüsusi motivasiya olduğunu deyib
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”nun ardıcıl üçüncü məğlubiyyətdən xilasına kömək edə bilməyib
13:57
Futbol

Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”nun ardıcıl üçüncü məğlubiyyətdən xilasına kömək edə bilməyib

Azərbaycanlı futbolçu MLS-in 13-cü turunun qarşılaşmasının sonlarında meydana çıxıb, amma oyunun nəticəsinə təsir göstərə bilməyib
“Sabah” son doqquz mövsümdə tarixə düşən ilk komanda olub
13:51
Azərbaycan futbolu

“Sabah” son doqquz mövsümdə tarixə düşən ilk komanda olub

Bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO
13:27
Futbol

“İnter” fanatları tennis matçını dayandırdı - VİDEO

Roma “Masters”ində kortu bürüyən tüstü “Hawk-Eye” sistemini sıradan çıxarıb
Slot “Liverpul”dan ayrılmır: Özü açıqladı
13:12
Futbol

Slot “Liverpul”dan ayrılmır: Özü açıqladı

Mersisayd klubunun niderlandlı mütəxəssislə bağlı mövqeyi dəyişməyib
“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı
12:44
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı

Polşalı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq