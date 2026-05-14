Polşalı futbolçu: “Liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar” - MÜSAHİBƏ

“Mənim üçün də yaxşı mövsüm keçdi”.
Bunu “Sabah” klubunun polşalı sağ cinah müdafiəçisi Timoteuş Puxaç Azərbaycan Kubokunun finalından sonra AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- Finalda “Zirə”ni 2:1 hesabı ilə məğlub edərək titul qazandınız. Oyunla bağlı fikirləriniz necədir?
- Düşünürəm ki, matç boyu daha üstün tərəf biz idik. Həm birinci, həm də ikinci hissədə oyuna nəzarət edən komanda “Sabah” oldu. Rəqib əsasən müdafiəyə üstünlük verirdi. Biz isə meydanda daha keyfiyyətli futbol göstərdik və bunu kuboku qazanmaqla sübut etdik. Finalda qalib gəlmək bizim üçün çox vacib idi və buna görə xoşbəxtik.
- Premyer Liqada çempionluğu vaxtından əvvəl təmin etdiniz, ardınca kuboku da qazandınız. Mövsümü necə dəyərləndirirsiniz?
- Məncə, bu mövsüm ölkənin ən yaxşı komandası biz idik. Həm çempionatda, həm də kubokda bunu göstərdik. Komandanın mövsümün əvvəlindən konkret planı və məqsədi var idi. Futbolçular, məşqçilər heyəti və bütün kollektiv vahid komanda kimi çalışdı. Bunun nəticəsində “qızıl dubl” etdik. Düşünürəm ki, bu uğura tam layiq idik.
- “Sabah” tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində çıxış edəcək. Bu barədə nə düşünürsünüz?
- Bizi maraqlı və məsuliyyətli oyunlar gözləyir. Çempionlar Liqasında iştirak etmək hər futbolçu üçün xüsusi motivasiyadır. Biz bu matçlara ciddi hazırlaşacağıq və ümid edirəm ki, liqa mərhələsinə qədər irəliləyə biləcəyik. Yaxşı komandamız var və düşünürəm ki, uğurlu nəticələr əldə edə bilərik. Əlbəttə, futbolda hər şey zəhmət və bir qədər də qismətdən asılıdır.
- Mövsüm ərzində şəxsi çıxışınızı necə qiymətləndirirsiniz?
- Mənim üçün də yaxşı mövsüm keçdi. Çoxlu sayda məhsuldar ötürmələr etdim, komandaya fayda verməyə çalışdım. Amma ən vacibi kollektiv uğurdur. Açığı, düşünürəm ki, bu mövsüm komandamızdakı hər bir futbolçu yüksək səviyyədə çıxış etdi. Hətta liqanın rəmzi heyəti qurulsa, orada “Sabah”dan 11 oyunçu olar. Biz hər gün məşqlərdə inkişaf etməyə çalışırıq və bunun nəticəsini meydanda görürük.
- Final matçındakı atmosfer barədə nə deyə bilərsiniz?
- Atmosfer möhtəşəm idi. Azarkeşlərin dəstəyi bizə əlavə motivasiya verdi. Hamının qələbə istədiyini hiss edirdik. Açığı, atmosfer mənə Çempionlar Liqasının oyunlarını xatırlatdı. Gələn mövsüm Avropada da bizi belə ab-havanın gözlədiyini bilirik və bu, çox sevindiricidir.