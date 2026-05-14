14 May 2026
AZ

“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
14 May 2026 12:44
50
“Sabah” Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını aldı

“Sabah” futbolçusu Timoteuş Puxaçın transferi barədə Almaniyanın “Holştayn Kil” klubu ilə danışıqları uğurla yekunlaşdırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “bayquşlar” 27 yaşlı futbolçunun transfer hüquqlarına sahib çıxıb. Polşalı futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.

Timoteuş Puxaç ötən ilin sentyabr ayından “Sabah”ın uğurları üçün çalışır. O, bu mövsüm Bakı klubunun heyətində bütün turnirlərdə 33 oyunda 2 qol və 12 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin apellyasiya şikayəti yenə təmin edilməyib
12:39
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin apellyasiya şikayəti yenə təmin edilməyib

“Neftçi”nin cərimə qərarı qüvvədə saxlanılıb
“Zirə”nin futbolçusu: “Hakimlər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur”
11:59
Futbol

“Zirə”nin futbolçusu: “Hakimlər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur”

Eren Aydın son dəqiqə qolu ilə məğlub olduqlarını bildirib
Velko Simiç: “Komandamız sabit və inamlı oyun göstərdi”
11:13
Futbol

Velko Simiç: “Komandamız sabit və inamlı oyun göstərdi”

“Sabah”ın yarımmüdafiəçisi mövsümü dəyərləndirdi
“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi: “Pley-offda diqqətli olmalıyıq” - MÜSAHİBƏ
10:58
Futbol

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi: “Pley-offda diqqətli olmalıyıq” - MÜSAHİBƏ

Domi Massumo uğursuz mövsümdən nəticə çıxarmalı olduqlarını vurğulayıb
“Sabah”ın qapıçısı: “Klubda qalmaq istəyirəm, amma hələ razılığa gəlməmişik”
10:17
Futbol

“Sabah”ın qapıçısı: “Klubda qalmaq istəyirəm, amma hələ razılığa gəlməmişik” - VİDEO

Stas Pokatilov “Sabah”dakı taleyi ilə bağlı da danışıb

Coy Lens Mikels: “Zirə”dən daha artığını gözləyirdim” - MÜSAHİBƏ
09:50
Futbol

Coy Lens Mikels: “Zirə”dən daha artığını gözləyirdim” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın hücumçusu bu mövsümü karyerasının zirvəsi adlandırıb

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq