14 May 2026
“Neftçi”nin apellyasiya şikayəti yenə təmin edilməyib

14 May 2026 12:39
AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalının növbəti iclası keçirilib.

İdman.Biz qurumun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, iclasda “Neftçi” və “Çinar” (Gəncə) klublarının apellyasiya şikayətlərinə baxılıb.

Tribunal hər iki klubun şikayətini təmin etməyib və AFFA İntizam Komitəsinin əvvəlki qərarlarını qüvvədə saxlayıb.

Qərara əsasən, Azərbaycan Premyer Liqasının 23-cü turunda keçirilmiş “Neftçi” - “Turan Tovuz” oyununda paytaxt təmsilçisinin azarkeşləri tərəfindən təhqiredici pankart açıldığı üçün kluba tətbiq olunan 15 min manat məbləğində cərimə qərarı dəyişdirilməyib.

Bundan başqa, U-13 Liqasında çıxış edən “Çinar” (Gəncə) klubunun apellyasiya müraciəti də təmin edilməyib. Bildirilib ki, klub transfer pəncərəsinin qeyri-aktiv dövründə qeydiyyatdan keçirilmiş dörd futbolçunun iştirakı ilə oyunlara çıxıb. Bu səbəbdən “Yasamal” (Şəmkir) və “Qoşqar” (Gəncə) komandalarına qarşı keçirilmiş matçların nəticələri ləğv olunub və “Çinar”a hər iki görüş üzrə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilməsi barədə qərar qüvvədə saxlanılıb.

Tərəflərə hər iki qərarla bağlı Lozannadakı (İsveçrə) İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) müraciət etmək hüququnun olduğu bildirilib.

