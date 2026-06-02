Sabalenkadan kortda şou: Osakanı uddu, “moonwalk” etdi - VİDEO

Belaruslu tennisçi Arina Sabalenka “Roland Qarros” turnirində yaponiyalı Naomi Osakanı məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünyanın bir nömrəli raketkası görüşdən sonra kortda azarkeşlər üçün qısa şou göstərib.
Sabalenka Osakaya 7:5, 6:3 hesabı ilə qalib gəlib. O, qələbədən sonra Filipp Şatrye kortunda Maykl Ceksonun məşhur “moonwalk” rəqsini yerinə yetirib.
Bu nəticə ilə Sabalenka “Roland Qarros”da 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Onun növbəti rəqibi rusiyalı Diana Şnayder olacaq.