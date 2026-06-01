1 İyun 2026
Kostyukla Svitolina arasında tarixi duel

1 İyun 2026 04:11
Ukraynalı tennisçilər Elina Svitolina və Marta Kostyuk Fransa Açıq tennis turnirinin - “Roland Qarros”un dörddəbir finalında üz-üzə gələcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüş iyunun 2-də keçiriləcək. Bu qarşılaşmadan sonra Ukrayna qadın tennisində ilk dəfə “Roland Qarros”un yarımfinalçısı müəyyənləşəcək. “Sports Mole”un məlumatına görə, Svitolina Parisdə altıncı dəfə dörddəbir finala yüksəlib, Kostyuk isə turnirdə ilk dəfə bu mərhələyə çatıb.

Svitolina son olaraq Belinda Bençiçi 4:6, 6:4, 6:0 hesabı ilə məğlub edib. Dünya reytinqinin yeddinci pilləsində qərarlaşan 31 yaşlı tennisçi bununla “Roland Qarros”da top-20 təmsilçisi üzərində ilk qələbəsini qazanıb. Rəsmi turnir saytının məlumatına görə, bu nəticə onun torpaq kortdakı qələbə seriyasını 10 oyuna çatdırıb.

Kostyuk isə dördüncü mərhələdə turnirin dördqat qalibi İqa Şvyonteki 7:5, 6:1 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırıb. “Roland Qarros”un rəsmi saytına görə, 23 yaşlı tennisçinin torpaq kortdakı məğlubiyyətsiz seriyası 16 oyuna yüksəlib.

İki tennisçi indiyə qədər iki dəfə qarşılaşıb. 2018-ci ildə Avstraliya Açıq çempionatında Svitolina 6:2, 6:2 hesabı ilə qalib gəlib. 2024-cü ildə Kanada Açıq turnirində isə Kostyuk 6:2, 2:6, 6:2 hesabı ilə revanş alıb. Bu, onların torpaq kortda ilk dueli olacaq.

İdman.Biz
