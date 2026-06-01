44 yaşlı Serena Uilyams karyerasını bərpa edir

23 qat Böyük Dəbilqə çempionu və keçmiş dünya birincisi, 44 yaşlı amerikalı Serena Uilyams rəsmi olaraq tennisə qayıdır.

İdman.Biz bildirir ki, Böyük Britaniyanın London şəhərində keçirilən WTA 500 ot örtüyü turnirində əfsanəvi amerikalı tennisçinin 2026-cı ildə qoşa yarışlarda çıxış edəcəyi açıqlandı. Yarış 8-14 iyun tarixlərində keçiriləcək.

2026-cı ilin qışında Beynəlxalq Tennis Dürüstlüyü Təşkilatı Serena Uilyamsın da daxil olduğu bərpa siyahısını yenilədi və bu, tennis azarkeşləri arasında ajiotaj yaratdı. İdmançı altı aylıq antidopinq testi hovuzuna yenidən daxil olmasını 2026-cı ilin fevral ayının ortalarına qədər başa vurdu.

44 yaşlı Uilyams 2022-ci il ABŞ Açıq Çempionatından sonra karyerasını başa vurdu. Orada üçüncü raundda avstraliyalı Ajla Tomlyanoviçə uduzmuşdu.

