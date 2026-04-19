19 Aprel 2026
Ben Şelton Münhendə zirvəni fəth etdi

19 Aprel 2026 21:13
Ben Şelton Münhendə zirvəni fəth etdi

Dünyanın altinci raketkası Ben Şelton Münhen turnirinin finalında italyan Flavio Kobolli üzərində inamlı qələbə qazanaraq çempion olub - 6:2, 7:5.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma 1 saat 31 dəqiqə davam edib. Şelton oyun boyu dörd eys və üç breyk-pointlə yadda qalıb. Kobolli isə iki eys etsə də, əlinə düşən altı breyk-point imkanından heç birini dəyərləndirə bilməyib. Hər iki tennisçi matç ərzində üç ikili səhvə yol verib.

Bu qalibiyyət 23 yaşlı amerikalı tennisçi üçün karyerasındakı beşinci, 2026-cı il mövsümündə isə ikinci ATP titulu olub.

