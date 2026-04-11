Sinnerlə Alkaras “Monte Karlo Masters” turnirinin finalında qarşılaşacaqlar

Bu gün, 11 apreldə, “Monte Karlo Masters” turniri davam edib. Yarımfinal oyunları keçirilib və finalçılar məlum olub.
Dünyanın 2-ci reytinqində italiyalı Yannik Sinner dünya reytinqində üçüncü yerdə qərarlaşan almaniyalı Aleksandr Zverevi məğlub edib. Matç 6:1, 6:4 hesabı ilə başa çatıb.
Dünya tennisinin hazırkı lideri ispaniyalı Karlos Alkaras dünyada 23-cü yerdə olan monakolu Valentin Vaşeronu 6:4, 6:4 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə, Karlos Alkaras və Yannik Sinner Monte Karlo Masters finalında üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma sabah, 12 apreldə keçiriləcək.