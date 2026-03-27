27 Mart 2026
AZ

Mayami kortlarında nəhəng qarşıdurma

Tennis
Xəbərlər
27 Mart 2026 10:35
52
Dünyanın bir nömrəli raketka ustası, belaruslu Arina Sabalenka Mayamidə keçirilən turnirin finalına vəsiqə qazanıb. O, yarımfinal mərhələsində Qazaxıstan təmsilçisi, dünyanın iki nömrəli tennisçisi Yelena Rıbakinanı 6:4, 6:3 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma 1 saat 20 dəqiqə davam edib. Bu müddət ərzində Sabalenka doqquz eys edib və səkkiz breyk-poyntdan dördünü reallaşdırıb. Onun rəqibinin hesabında isə iki eys, bir ikili səhv və ikidə iki reallaşdırılmış breyk-poynt var.

Turnirin finalında Sabalenka amerikalı Kori Qauffla qarşılaşacaq.

Mayami turniri 17-28 mart tarixlərində keçirilir. Yarışın ümumi mükafat fondu 9,4 milyon dollar (16 milyon AZN) təşkil edir. Turnirin hazırkı qalibi ötən ilki yarışın finalında amerikalı Cessika Pequlanı məğlub edən Arina Sabalenkadır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kortda “Oskar” nominasiyalıq görüntü - VİDEO
25 Mart 15:32
Tennis

Kortda “Oskar” nominasiyalıq görüntü - VİDEO

Topdaşıyan uşağın atdığı topa Stefan Kozlov qəribə tərzdə reaksiya verib
“Mən “ana” ola bilmərəm - mən atayam” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
24 Mart 15:48
Tennis

“Mən “ana” ola bilmərəm - mən atayam” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Tennis üzrə kişi millisinin baş məşqçisindən səmimi açıqlamalar
Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO
22 Mart 14:16
Tennis

Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO

Beynəlxalq Tennis Federasiyası ölkəmizin bu sahədəki irəliləyişini yüksək qiymətləndirib
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
“Utanmıram” - Sabalenka nişan üzüyü ilə yeni şəkil paylaşıb
18 Mart 22:12
Tennis

“Utanmıram” - Sabalenka nişan üzüyü ilə yeni şəkil paylaşıb - FOTO

Şəkildə həmçinin idmançının Gucci pələng xəz paltosu geyindiyi də görünür
Azərbaycanda stolüstü tennis necə inkişaf edir? - İDMAN.BİZ idmançılarla danışdı - FOTOREPORTAJ
13 Mart 14:53
Tennis

Azərbaycanda stolüstü tennis necə inkişaf edir? - İDMAN.BİZ idmançılarla danışdı - FOTOREPORTAJ

Gənc idmançılar ailə ənənələrini davam etdirirlər və dünya tenisində uğur qazanmağı arzulayırlar

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir