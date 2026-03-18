“Utanmıram” - Sabalenka nişan üzüyü ilə yeni şəkil paylaşıb - FOTO

Dünyanın 1 nömrəli tennisçisi Arina Sabalenka sosial mediada nişan üzüyünü taxdığı şəklini paylaşıb.
Şəkildə həmçinin idmançının Gucci pələng xəz paltosu geyindiyi də görünür.
Belaruslu tennisçi daha əvvəl dünyaca məşhur brendlə tərəfdaşlıa başlayıb.
“Bu məsələ ağlımı alıb və bundan utanmıram”, - Sabalenka sosial mediada yazıb.
Dünən ABŞ-ın Mayami şəhərində WTA-1000 turniri başlayıb. Arina Sabalenka nüfuzlu sərt kort turnirindəki səyahətinə ikinci turdan başlayacaq. Onun rəqibi Enn Li (ABŞ) və Kimberli Birrell (Avstraliya) arasında keçiriləcək matçın qalibi olacaq. Sabalenka Mayamidə keçirilən 1000 nəfərlik turnirin hazırkı çempionudur. Bir il əvvəl o, Cessika Pequlanı (ABŞ) məğlub etmişdi.