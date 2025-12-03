3 Dekabr 2025
“Bu rəqabətə görə minnətdaram” - Alkaras Sinnerdən aldığı motivasiya barədə

Tennis
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 07:18
17
İspan tennisçi, dünyanın birinci raketkası Karlos Alkaras hazırda dünya reytinqində ikinci yerdə olan italyan idmançı Yannik Sinner ilə şiddətli rəqabətindən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alkaras Avstraliya Açıq Çempionatı istisna olmaqla, bütün “Böyük Dəbilqə” turnirlərində qalib gəlib. Sinner isə 2026-cı ilin yanvar ayında ardıcıl üçüncü Australian Open tituluna iddia edəcək.

“Bu rəqabətə görə minnətdaram, çünki bu, mənə hər məşqdə və hər gün 100% çalışmaq imkanı verir. Yannikə qalib gəlmək üçün qoruyub saxlamalı və təkmilləşdirməli olduğum səviyyə çox yüksəkdir”, - rəsmi Australian Open — 2026-nın veb saytında Alkarasın sözlərindən sitat gətirilib.

