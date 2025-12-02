Byorn Borq: “Cokoviç tennis tarixinin ən böyük oyunçusudur”

11-qat “Böyük Dəbilqə” qalibi və keçmiş dünya birincisi, əfsanəvi isveçli tennisçi Byorn Borq serbiyalı Novak Cokoviçi tennis tarixinin ən böyük oyunçusu adlandırıb.
İdman.biz bildirir ki, 2025-ci ildə 38 yaşlı Novak Cokoviç iki ATP-250 titulunu qazanıb.
"Novak Cokoviç bu idman növü ilə məşğul olan ən böyük tennisçidir. Ondan sonra ikinci yeri tutan Federer və Nadal gəlir. Ümid edirəm ki, Novak ən azı bir il də oynamağa davam edə bilər", - FirstSportz Tennis Borqdan sitat gətirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Novak bu il bütün dörd “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edərək hər birinin yarımfinalına yüksəlib. O, mövsümü ATP reytinqində dördüncü yerdə başa vurub.