3 Dekabr 2025
AZ

Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

Tennis
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 00:38
33
Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

Amerikalı tennisçi Serena Uilyams peşəkar karyerasına davam edə bilər.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Ben Rotenberq məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, 44 yaşlı idmançı bir neçə ay əvvəl karyerasının bərpası üçün müraciət edib və antidopinq test siyahısına daxil edilib.

Uilyams 2022-ci ildə karyerasını başa vurub. Onun hesabında 73 WTA səviyyəsində təkbətək yarışda titulu var. Bundan əlavə, amerikalı yeddi dəfə Australian Open-i və "Uimbldon"u, altı dəfə US Open-i və üçqat “Rolan Qarros” çempionluğunu qazanıb.

Uilyams həmçinin dördqat Olimpiya çempionudur, qoşa yarışlarda üç qızıl medal və tək yarışlarda bir qızıl medal qazanıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”
2 Dekabr 06:10
Tennis

Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”

Uilyams “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin 23-qat qalibidir
Byorn Borq: “Cokoviç tennis tarixinin ən böyük oyunçusudur”
2 Dekabr 01:10
Tennis

Byorn Borq: “Cokoviç tennis tarixinin ən böyük oyunçusudur”

2025-ci ildə 38 yaşlı Novak Cokoviç iki ATP-250 titulunu qazanıb
Lorenzo Muzetti ikinci dəfə ata oldu
1 Dekabr 01:05
Tennis

Lorenzo Muzetti ikinci dəfə ata oldu

Dünya reytinqində 8-ci olan tennisçi yenilənən ailə sevincini paylaşıb
Serena Uilyams: “Sevgi özünü hərəkətlərdə göstərir”
28 Noyabr 09:32
Tennis

Serena Uilyams: “Sevgi özünü hərəkətlərdə göstərir”

Uilyams tək və qadın cütlüklərində dördqat Olimpiya çempionudur
Azərbaycanlı milyonerlərin sevimli idmanı - ölkənin ən yaxşı padelçisinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
27 Noyabr 16:15
Tennis

Azərbaycanlı milyonerlərin sevimli idmanı - ölkənin ən yaxşı padelçisinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Azərbaycanın padel-tennis üzrə birinci raketi Kamil İsmayılov bu idman növü üzrə bir çox suala aydınlıq gətirib
Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”
27 Noyabr 00:09
Tennis

Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”

Nadal son oyununu Botik van de Zandşulp ilə keçirib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb