Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

Amerikalı tennisçi Serena Uilyams peşəkar karyerasına davam edə bilər.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Ben Rotenberq məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, 44 yaşlı idmançı bir neçə ay əvvəl karyerasının bərpası üçün müraciət edib və antidopinq test siyahısına daxil edilib.
Uilyams 2022-ci ildə karyerasını başa vurub. Onun hesabında 73 WTA səviyyəsində təkbətək yarışda titulu var. Bundan əlavə, amerikalı yeddi dəfə Australian Open-i və "Uimbldon"u, altı dəfə US Open-i və üçqat “Rolan Qarros” çempionluğunu qazanıb.
Uilyams həmçinin dördqat Olimpiya çempionudur, qoşa yarışlarda üç qızıl medal və tək yarışlarda bir qızıl medal qazanıb.