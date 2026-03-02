2 Mart 2026
AZ

ATP tennisçilərin Dubaydan çıxması ilə bağlı problemlər fonunda açıqlama yayıb

Tennis
Xəbərlər
2 Mart 2026 18:26
86
ATP tennisçilərin Dubaydan çıxması ilə bağlı problemlər fonunda açıqlama yayıb

Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası (ATP), Yaxın Şərqdə artan münaqişə səbəbindən BƏƏ-nin hava məkanının bağlanması səbəbindən oyunçuların Dubayı tərk edə bilməməsi ilə bağlı açıqlama yayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə ATP-500 turnirinin keçirildiyi Dubayda oyunçular, nəzarətçilər, hakimlər, təhlükəsizlik işçiləri və jurnalistlər də daxil olmaqla ümumilikdə 41 nəfər qalıb. Bütün oyunçulara 3 mart çərşənbə axşamı günü üçün biletlər verilib, lakin BƏƏ-də hava məkanının yenidən açılacağına dair heç bir zəmanət yoxdur.

ATP-nin mətbuat açıqlamasında deyilir: “ATP Yaxın Şərqdəki inkişaf edən vəziyyəti yaxından izləyir və oyunçular, onların dəstək qrupları və yerli hakimiyyət orqanları ilə müntəzəm əlaqə saxlayır.

Oyunçularımızın, işçilərimizin və turnir heyətinin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və rifahı bizim prioritetimizdir. Turnirdən sonra az sayda oyunçu və komanda üzvünün Dubayda qalacağını təsdiqləyirik. Onlar və komandaları rəsmi turnir otellərində yerləşdirilir və orada təcili ehtiyacları tam ödənilir.

Bu mərhələdə səyahət planlaması aviaşirkətlərin cədvəllərinə və rəsmi təlimatlara uyğun olaraq davamlı qiymətləndirmə mərhələsindədir. Şərait imkan verdikdə oyunçuların və onların komandalarının təhlükəsiz şəkildə ölkədən çıxmasını təmin etmək üçün müvafiq dəstəyi göstərməyə davam edəcəyik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub
27 Fevral 23:58
Tennis

Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub

Leonardo Aboyan tennis antikorrupsiya proqramının təxminən 30 bəndini pozduğunu etiraf edib
“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
26 Fevral 15:13
Tennis

“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yığmasının baş məşqçisi daxili çempionatın olmamasını çatışmazlıq kimi qiymətləndirib
Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar
17 Fevral 07:12
Tennis

Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar

Hər iki tennisçi gəliş və yarışda iştirak üçün təxminən 1,2 milyon dollar qazanıb
Arina Sabalenka “Sevgililər Günü”nü necə qeyd etdiyini paylaşıb
17 Fevral 04:11
Tennis

Arina Sabalenka “Sevgililər Günü”nü necə qeyd etdiyini paylaşıb - FOTO

Sabalenka Avstraliya Açıq Turnirində qazaxıstanlı tennisçiyə uduzandan sonra hələ də kortlara qayıtmayıb
De Minor Rotterdamda zirvəyə çıxdı
16 Fevral 01:28
Tennis

De Minor Rotterdamda zirvəyə çıxdı

Avstraliyalı tennisçi ATP-500 turnirində inamlı qələbə qazandı
Serena Uilyams reklamdan sonra tənqid hədəfi oldu - VİDEO
10 Fevral 13:17
Tennis

Serena Uilyams reklamdan sonra tənqid hədəfi oldu - VİDEO

“Super Bowl” zamanı nümayiş olunan çarx müzakirə yaratdı

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq