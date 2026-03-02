ATP tennisçilərin Dubaydan çıxması ilə bağlı problemlər fonunda açıqlama yayıb

Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası (ATP), Yaxın Şərqdə artan münaqişə səbəbindən BƏƏ-nin hava məkanının bağlanması səbəbindən oyunçuların Dubayı tərk edə bilməməsi ilə bağlı açıqlama yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə ATP-500 turnirinin keçirildiyi Dubayda oyunçular, nəzarətçilər, hakimlər, təhlükəsizlik işçiləri və jurnalistlər də daxil olmaqla ümumilikdə 41 nəfər qalıb. Bütün oyunçulara 3 mart çərşənbə axşamı günü üçün biletlər verilib, lakin BƏƏ-də hava məkanının yenidən açılacağına dair heç bir zəmanət yoxdur.
ATP-nin mətbuat açıqlamasında deyilir: “ATP Yaxın Şərqdəki inkişaf edən vəziyyəti yaxından izləyir və oyunçular, onların dəstək qrupları və yerli hakimiyyət orqanları ilə müntəzəm əlaqə saxlayır.
Oyunçularımızın, işçilərimizin və turnir heyətinin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və rifahı bizim prioritetimizdir. Turnirdən sonra az sayda oyunçu və komanda üzvünün Dubayda qalacağını təsdiqləyirik. Onlar və komandaları rəsmi turnir otellərində yerləşdirilir və orada təcili ehtiyacları tam ödənilir.
Bu mərhələdə səyahət planlaması aviaşirkətlərin cədvəllərinə və rəsmi təlimatlara uyğun olaraq davamlı qiymətləndirmə mərhələsindədir. Şərait imkan verdikdə oyunçuların və onların komandalarının təhlükəsiz şəkildə ölkədən çıxmasını təmin etmək üçün müvafiq dəstəyi göstərməyə davam edəcəyik”.