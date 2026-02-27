28 Fevral 2026
AZ

Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub

Tennis
Xəbərlər
27 Fevral 2026 23:58
72
Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub

Argentinalı tennisçi Leonardo Aboyan danışılmış oyunlara görə altı il doqquz ay müddətinə diskvalifikasiya edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Tennisdə Neqativ Hallarla Mübarizə (ITIA) orqanının bildirdiyinə görə, o, 40.000 dollar cərimə olunub.

“İdmançı ITIA tərəfindən irəli sürülən bütün ittihamları, o cümlədən kömək və təhrikçilik, yarışlarda saxtakarlığa əl atmaq, öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə görə ödəniş qəbul etmək və korrupsiya təklifləri barədə məlumat verməmək ittihamlarını etiraf edib. 2025-ci ilin aprel ayında karyerasında ən yüksək tək reytinqdə 229-cu yerə çatan Aboyan ITIA sanksiyasını qəbul edib və müstəqil antikorrupsiya nümayəndəsi qarşısında dinləmə hüququndan imtina edib”, - təşkilatın açıqlamasında deyilir.

27 yaşlı Aboyan tennis antikorrupsiya proqramının təxminən 30 bəndini pozduğunu etiraf edib. 2018-2025-ci illər arasında o, ITF turnirlərində və “Challenger” turnirlərində tək və cütlükdə səkkiz danışılmış görüş keçirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
26 Fevral 15:13
Tennis

“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yığmasının baş məşqçisi daxili çempionatın olmamasını çatışmazlıq kimi qiymətləndirib
Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar
17 Fevral 07:12
Tennis

Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar

Hər iki tennisçi gəliş və yarışda iştirak üçün təxminən 1,2 milyon dollar qazanıb
Arina Sabalenka “Sevgililər Günü”nü necə qeyd etdiyini paylaşıb
17 Fevral 04:11
Tennis

Arina Sabalenka “Sevgililər Günü”nü necə qeyd etdiyini paylaşıb - FOTO

Sabalenka Avstraliya Açıq Turnirində qazaxıstanlı tennisçiyə uduzandan sonra hələ də kortlara qayıtmayıb
De Minor Rotterdamda zirvəyə çıxdı
16 Fevral 01:28
Tennis

De Minor Rotterdamda zirvəyə çıxdı

Avstraliyalı tennisçi ATP-500 turnirində inamlı qələbə qazandı
Serena Uilyams reklamdan sonra tənqid hədəfi oldu - VİDEO
10 Fevral 13:17
Tennis

Serena Uilyams reklamdan sonra tənqid hədəfi oldu - VİDEO

“Super Bowl” zamanı nümayiş olunan çarx müzakirə yaratdı
Quluzadə mövsümə birinciliklə start verdi
8 Fevral 20:01
Tennis

Quluzadə mövsümə birinciliklə start verdi

Gənc stolüstü tennisçi Tunisdə zirvəyə qalxdı

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib