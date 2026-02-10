10 Fevral 2026
Serena Uilyams reklamdan sonra tənqid hədəfi oldu - VİDEO

10 Fevral 2026 13:17
23 qat “Böyük Dəbilqə” çempionu Serena Uilyams yayımlanan reklamdan sonra sosial şəbəkələrdə ciddi reaksiyalarla üzləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Super Bowl” fasiləsində göstərilən çarxda sabiq tennisçi bir il ərzində “Ozempic” preparatının köməyi ilə 15 kq çəki itirdiyini bildirib. O, bunun sayəsində oynaqlara düşən yükün azaldığını, qanda şəkərin sabitləşdiyini və özünü daha azad hiss etdiyini deyib. Uilyams vurğulayıb ki, bu, sadəcə xarici görünüşü dəyişmək deyil, sağlamlığı yaxşılaşdırmaq üçün atılmış addım olub.

Lakin internet istifadəçiləri onun bu təşəbbüsünü birmənalı qarşılamayıblar. Tənqid edənlər qeyd edirlər ki, bu tip dərmanlar ilkin olaraq ikinci tip diabetin müalicəsi üçün hazırlanıb və arıqlamaq məqsədilə geniş təşviqi özünü müalicəyə, həmçinin həqiqətən ehtiyacı olan xəstələr üçün qıtlığa səbəb ola bilər.

