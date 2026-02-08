8 Fevral 2026
AZ

Quluzadə mövsümə birinciliklə start verdi

Tennis
Xəbərlər
8 Fevral 2026 20:01
93
Azərbaycanın gənc stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə yeni mövsümə uğurlu nəticə ilə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “WTT Youth Star Contender Tunis 2026” yarışında bacarığını göstərən istedadlı idmançı, U-15 yaş dərəcəsində baş mükafata layiq görülüb.

Seçmə komandanın üzvü, Tunisin eyni adlı paytaxtında keçirilən turnirin qoşa yarışlarında almaniyalı həmkarı Vanq Lukasla birgə bütün oyunları qələbə ilə başa vuraraq 1-ci yeri tutub.

Qeyd edək ki, şəxsi mübarizədə də inamla çıxış edən stolüstü tennisçi yarımfinal mərhələsinə yüksəlməklə ən azı bürünc mükafatı təmin edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

