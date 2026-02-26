“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

2025-ci il Azərbaycan stolüstü tennis üçün məhsuldar il olub.
Bu barədə Azərbaycan kişilərdən ibarət stolüstü tennis yığmasının baş məşqçisi Mixail Timofeyev İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib.
Mixail Timofeyev vurğulayıb ki, qadın komandamız və qarışıq cütlüyümüz İslam Oyunlarında bürünc medala layiq görülüb. Bundan əlavə, beynəlxalq turnirlərdə çoxsaylı iştiraklarımız olub.
Baş məşqçi qeyd edib ki, milli komanda hələ çox gənc olsa da, azərbaycanlı idmançılar artıq əhəmiyyətli uğurlar qazanıblar. Xüsusilə, M.Timofeyev Adil Əhmədzadə və Rüstəm Hacılını fərqləndirib, 15 yaşlı tennisçi Onur Quluzadəni isə kişilərdən ibarət yığmanın lideri adlandırıb.
"Onur Quluzadə Qətər və Türkiyədə keçirilən beynəlxalq yarışlarda medal qazanıb. Biz yaxınlarda Tunisdən qayıtmışıq – orada o, cütlüklər turnirində birinci, fərdi turnirdə isə ikinci yeri tutub" - deyə M.Timofeyev söyləyib.
M.Timofeyevin sözlərinə görə, Azərbaycanda gənc idmançılar nəsli də aktiv inkişaf edir: "Hazırda onlar Almaniya və Çexiyada keçiriləcək açıq reytinq beynəlxalq turnirinə hazırlaşırlar".
Çin və Azərbaycan tennisçilərinin inkişafındakı rolu
Baş məşqçi vurğulayıb ki, komanda dünyanın ən yaxşı idmançıları ilə məşq etmək üçün mütəmadi olaraq Çinə səfər edir:
"Keçən il biz Çinə beş dəfə səfər etdik. Çin stolüstü tennisdə aparıcı ölkədir, demək olar ki, onların milli idman növüdür. Belə hazırlıq toplanışları bizim ölkədə də stolüstü tennisin inkişafına böyük kömək edir".
M.Timofeyev əlavə edib ki, Çin səfərlərində azərbaycanlı idmançılar yerli tennisçilərlə bərabər mübarizə aparırlar:
"Onur Quluzadə onlardan heç bir şəkildə geri qalmır. O, 15 yaşadək gənc istedadlı idmançılardan ibarət beynəlxalq komandaya daxil olur. Keçən il ona İsveçdə keçiriləcək məşq düşərgəsində iştirak etmək üçün dəvət göndərilib. Bu əsasən Beynəlxalq Federasiyanın təşəbbüsü ilə təşkil olunub".
Milli yığmanın baş məşqçisi həmçinin Azərbaycanda stolüstü tennisin populyarlığı və inkişafı mövzusuna toxunub:
"Ölkəmizdə idman zalları və stolüstü tennis klubları açılır. Federasiyamız bununla fəal məşğuldur. Stolüstü tennis masaları və avadanlıqlara ehtiyacı olan məktəblər və institutlar üçün federasiya həmişə dəstək göstərir. Bir zamanlar Çindən dəvət edilən idmançılar sayəsində, hansı ki böyük uğurlar qazanırdılar, Azərbaycanda bizim idman növünə maraq artmışdı, həmçinin məşqçilər arasında da. Çünki əvvəllər ölkədə sovet dövrünü çıxmaq şərti ilə bu qədər güclü idmançılar yox idi. İndi isə yüksək səviyyəli yerli tennisçilərimiz var".
M.Timofeyevin sözlərinə görə, idmanın populyarlaşmasında sosial şəbəkələr də mühüm rol oynayır və stolüstü tennisə maraq tədricən artır. Lakin o, vurğulayır ki, bu idman növünün Azərbaycanda inkişaf edəcəyi hələ çox yer var:
"İstəyərdik ki, daha çox insan stolüstü tennislə məşğul olsun. Bundan əlavə, klublararası çempionatımız çatışmır".
M.Timofeyev bütün yaş qruplarındakı insanları bu sahədə özünü sınamağa çağırır və bildirir ki, bu idman növündə heç bir məhdudiyyət yoxdur: "Amma, əlbəttə, əgər peşəkar səviyyədə məşğul olmaq istəyirsinizsə, bunu erkən yaşda – altı yaşdan başlamaq tövsiyə olunur. Hətta daha erkən də başlamaq olar, əgər valideynlər keçmiş idmançılardırsa və uşağı evdə hazırlaya bilirlər".
Yığmanın planları
M.Timofeyev bildirib ki, hazırda yığma Avropa Gənclər Çempionatına, iyul ayında Çexiyada keçiriləcək yarışa hazırlaşır və həmçinin dünya gənclər çempionatında iştirak etməyi hədəfləyir. Bunun üçün idmançıların reytinqini artırmaq vacibdir. Mütəxəssisin sözlərinə görə, federasiyada Olimpiya oyunları üçün lisenziyalar qazanmaq məqsədilə idmançıların hazırlanması proqramı da mövcuddur:
"Ümid edirik və hazırlaşırıq. Yeddi idmançımız var - üç oğlan və dörd qız, onlarla fəal işləyirik. Ümid edirik ki, onların içindən kiminsə lisenziya qazanması mümkün olacaq. Bu prosesdə əsas məsələ – beynəlxalq turnirlərdə daha tez-tez iştirak etmək, reytinqi artırmaq və daha yüksək səviyyəli rəqiblərlə məşq etməkdir".