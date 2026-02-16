16 Fevral 2026
De Minor Rotterdamda zirvəyə çıxdı

16 Fevral 2026 01:28
128
Dünya reytinqində səkkizinci pillədə qərarlaşan Aleks de Minor Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilən ATP-500 turnirinin qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, finalda kanadalı Feliks Oje-Alyassimə 6:3, 6:2 hesabı ilə qalib gəlib.

Görüş 1 saat 18 dəqiqə davam edib. De Minor bu müddətdə bir dəfə də olsun eys vurmayıb, bir ikiqat səhvə yol verib və beş breyk-pointdən üçünü reallaşdırıb. Oje-Alyassim isə iki eys edib, üç ikiqat səhv buraxıb və breyk-point qazana bilməyib.

Bu, de Minorun karyerasında 11-ci, ATP-500 kateqoriyasında isə dördüncü tituludur. O, 2024 və 2025-ci illərdə də Rotterdamda finala yüksəlmiş, lakin müvafiq olaraq Yannik Sinnerə və Karlos Alkarasa uduzmuşdu.

