3 Dekabr 2025
AZ

Nadal: “Cokoviç və Federerlə oynaya bilərəm, amma əvvəlki səviyyəni gözləməyin”

Tennis
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 05:09
33
22-qat “Böyük Dəbilqə” sahibi, ispan tennisçi Rafael Nadal sərgi turnirlərində iştirak etmək ehtimalını istisna etmədiyini söyləyib.

İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı həmin yarışlarda öz dövrünün əfsanələri ilə oynamağı da gözə alır.

“Bu, həyatımın qapalı, tamamilə qapalı bir mərhələsidir. Əminəm ki, vaxtım gəldi, çünki başqa cür ola bilməzdi. Bu, gələcəkdə nümayiş matçlarından zövq ala bilməyəcəyim anlamına gəlmir. Bu barədə xəyal qurmağa ehtiyac yoxdur - Cokoviç və ya Federerlə oynamaq çox real bir ehtimaldır, amma əvvəlki səviyyədə olmağımı gözləyə bilməzsiniz.

Əgər bu baş verərsə, mümkün olan ən yaxşı səviyyədə çıxış etməyə hazırlaşacağıq. Fiziki problemlərim olmasaydı, hələ də oynayardım, amma artıq 39 yaşım var. Zədələrim olmasaydı, karyeram boyunca və ya sonra daha çox Böyük Dəbilqə qazana biləcəyimi heç vaxt düşünməmişdim”, - deyə Nadalın sözlərini Punto de Break sitat gətirir.

İdman.Biz

Məqalədə:

