2 Dekabr 2025
Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”

2 Dekabr 2025 06:10
30
Dünyanın keçmiş bir nömrəli tennisçisi Serena Uilyams fiziki inkişafından danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Uilyams “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin 23-qat qalibidir.

“Karyeramın əvvəlində çətin anlar yaşadım. Bədənim fərqli idi. Böyük sinəm və budlarım var idi. Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər. Bu, norma hesab olunurdu. Bəli, bu, mənə psixoloji cəhətdən təsir etdi. Hamı deyirdi ki, mən idmançıya oxşamıram. Bütün həyatınızı özünüzü çox böyük hesab edərək keçirirsiniz, sonra geri baxanda əla formada olduğunuzu başa düşürsünüz. Bəli, mənim böyük əzələlərim var idi. Başqa qızlara bənzəmirdim, amma hamımız fərqliyik.

1999-cu ildə ilk “Böyük Dəbilqə”mi qazandıqdan sonra özümü qorumaq üçün özüm haqqında məqalələr oxumağı dayandırmaq qərarına gəldim. İndi hər şey dəyişib. Bu qadın tennisçilərə artıq bizim kimi davranılmır. O vaxtlar bizə kişilərə oxşadığımız deyilirdi və sair”, - deyə Uilyams Porter Magazine-ə verdiyi müsahibədə bildirib.

