Taekvondoçularımız klublararası Avropa çempionatında altı medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən klublararası Avropa çempionatında altı medal qazanıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyası məlumat yayıb.
Aydan Hüseynova (36 kq, “İrəvan”), Rada Əsəd (44 kq, “Mübariz”) qızıl, İslam Quluzadə (33 kq, “Alpman”), Gökalp Çilingir (40 kq, Nərimanov RİK), Renad Zülfiqarlı (+57 kq, “Alov”) gümüş, Əkbər Tağıyev (+30 kq, “Atlet”) bürünc mükafata sahib çıxıb.
Azərbaycan təmsilçiləri ümumi komanda hesabında bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yeri tutub və kubokun sahibi olublar.