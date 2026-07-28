28 İyul 2026
AZ

Parataekvondo millimiz Göygöldə təlim-məşq toplanışına başlayıb

Taekvondo
Xəbərlər
28 İyul 2026 18:46
56
Parataekvondo millimiz Göygöldə təlim-məşq toplanışına başlayıb

Parataekvondo üzrə Azərbaycan milli komandası Göygöldə təlim-məşq toplanışına start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iyulun 27-dən avqustun 9-dək davam edəcək hazırlıq prosesi Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək.

Toplanışda K44 kateqoriyası üzrə İmaməddin Xəlilov (70 kq), İmran Bağırov (70 kq), Amin Əliyev (63 kq), Amin Şıxalıyev (63 kq), Sabir Zeynalov (58 kq), Ayxan Nuruyev (58 kq) və Səmayə Həsənova (47 kq) iştirak edəcəklər.

Milli komandaya baş məşqçi Fərid Tağızadə və məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edirlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Səhər idmanı” layihəsi Dədə Qorqud parkında davam edib - FOTO
25 İyul 17:38
Taekvondo

“Səhər idmanı” layihəsi Dədə Qorqud parkında davam edib - FOTO

Fəridə Əzizova iştirakçılarla birlikdə açıq havada məşq keçib
Parataekvondoçularımız dünya reytinqinə başçılıq edirlər
14 İyul 16:05
Paralimpizm

Parataekvondoçularımız dünya reytinqinə başçılıq edirlər

Yeni reytinq siyahısı Azərbaycan parataekvondosu üçün uğurlu olub
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Çelenc turnirində gümüş medal qazanıb
8 İyul 13:03
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Çelenc turnirində gümüş medal qazanıb

Turnir Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandırır
Gəncədə taekvondo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib - FOTO
6 İyul 10:59
Taekvondo

Gəncədə taekvondo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib - FOTO

Yarışın sonunda fərqlənən idmançılar mükafatlandırılıb
Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar
1 İyul 16:01
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar

Toplanışa dünyanın 10-dan çox ölkəsindən 40 parataekvondoçu dəvət olunub
Taekvondoçumuz iranlı rəqibi üzrərindəki 12:0-lıq qələbədən danışdı
30 İyun 17:38
Taekvondo

Taekvondoçumuz iranlı rəqibi üzrərindəki 12:0-lıq qələbədən danışdı

Minayə Əkbərova növbəti yarışlarda da ölkəsini uğurla təmsil edəcəyinə inandığını söyləyib

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub