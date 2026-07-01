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Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar

Taekvondo
Xəbərlər
1 İyul 2026 16:01
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Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar

Azərbaycan parataekvondoçuları Sabir Zeynalov (58 kq), Amin Əliyev (63 kq) və Səmayə Həsənova (47 kq) xüsusi dəvətlə Cənubi Koreyanın Muju şəhərində keçiriləcək beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Toplanışa dünyanın 10-dan çox ölkəsindən 40 parataekvondoçu dəvət olunub.

Xatırladaq ki, Dünya Taekvondo Federasiyası, Taekvondo Təbliğat Fondu və “Taekwondowon” İdman Kompleksinin birgə təşkilatçılığı ilə seçilmiş idmançılar üçün təşkil olunan hazırlıq iyulun 7-nə qədər davam edəcək.

İdman.Biz
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