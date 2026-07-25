25 İyul 2026
AZ

“Səhər idmanı” layihəsi Dədə Qorqud parkında davam edib - FOTO

Taekvondo
Xəbərlər
25 İyul 2026 17:38
82
“Səhər idmanı” layihəsi Dədə Qorqud parkında davam edib - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyinin “Səhər idmanı” layihəsi növbəti dəfə Dədə Qorqud parkında təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu dəfə layihənin qonağı taekvondo üzrə Olimpiya Oyunlarının iştirakçısı, dünya və Avropa çempionu Fəridə Əzizova olub.

Təcrübəli idmançı layihə iştirakçıları ilə birlikdə açıq havada idman məşqi keçərək onlarla müxtəlif fiziki hərəkətlər yerinə yetirib.

Qeyd edək ki, “Səhər idmanı” layihəsinin məqsədi sağlam həyat tərzinin təşviqi, əhalinin fiziki aktivliyinin artırılması və idmanın gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilməsinə töhfə verməkdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parataekvondoçularımız dünya reytinqinə başçılıq edirlər
14 İyul 16:05
Paralimpizm

Parataekvondoçularımız dünya reytinqinə başçılıq edirlər

Yeni reytinq siyahısı Azərbaycan parataekvondosu üçün uğurlu olub
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Çelenc turnirində gümüş medal qazanıb
8 İyul 13:03
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Çelenc turnirində gümüş medal qazanıb

Turnir Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandırır
Gəncədə taekvondo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib - FOTO
6 İyul 10:59
Taekvondo

Gəncədə taekvondo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib - FOTO

Yarışın sonunda fərqlənən idmançılar mükafatlandırılıb
Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar
1 İyul 16:01
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Cənubi Koreyaya yollandılar

Toplanışa dünyanın 10-dan çox ölkəsindən 40 parataekvondoçu dəvət olunub
Taekvondoçumuz iranlı rəqibi üzrərindəki 12:0-lıq qələbədən danışdı
30 İyun 17:38
Taekvondo

Taekvondoçumuz iranlı rəqibi üzrərindəki 12:0-lıq qələbədən danışdı

Minayə Əkbərova növbəti yarışlarda da ölkəsini uğurla təmsil edəcəyinə inandığını söyləyib
Taekvondoçumuz Adil Kazımlı Əkbərova Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb
27 İyun 00:27
Taekvondo

Taekvondoçumuz Adil Kazımlı Əkbərova Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

Daha öncə Azərbaycan taekvondoçusu Minayə Əkbərova bu yarışda qızıl medal qazanmışdı

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir