Parataekvondoçularımız dünya reytinqinə başçılıq edirlər

Dünya Parataekvondo Federasiyası idmançıların yeni reytinq siyahısını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, siyahıda Azərbaycanın bir neçə parataekvondoçusu mövqeyini yaxşılaşdırıb.
Paralimpiya çempionu İmaməddin Xəlilov 70 kiloqram çəki dərəcəsində 495,75 xalla liderliyini qoruyub.
Paralimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı Sabir Zeynalov (58 kiloqram) isə iyun ayında iştirak etdiyi iki turnirdə qazandığı qızıl medallar sayəsində reytinqini 381,15 xala yüksəldərək ikinci pilləyə qalxıb.
Amin Əliyev (63 kiloqram) 52,91 xalla bir pillə irəliləyərək 21-ci sırada qərarlaşıb. Eyni çəkidə çıxış edən Amin Şıxalıyev isə 39,71 xalla 23-cü pillədə yer alıb.
Qadınların reytinqində Səmayə Həsənova (47 kiloqram) 42,32 xalla iki pillə irəliləyərək 20-ci yerə yüksəlib. Orxan Cəfərov (80 kiloqram) isə 45,83 xalla 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub.