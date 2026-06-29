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Paralimpiya çempionu İmaməddin Xəlilov şəhid övladlarına “ustad dərsi” keçib - FOTO

Paralimpizm
Xəbərlər
29 İyun 2026 17:02
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Paralimpiya çempionu İmaməddin Xəlilov şəhid övladlarına “ustad dərsi” keçib - FOTO

Azərbaycanın taekvondo üzrə paralimpiya çempionu İmaməddin Xəlilov şəhid övladlarına “ustad dərsi” keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, taekvondoçu şəhid övladları üçün təşkil olunan beşinci “YAŞAT” düşərgəsinin qonağı olub.

Düşərgə çərçivəsində keçirilən “ustad dərsi”ndə İ.Xəlilov iştirakçılarla səmimi görüş keçirərək idman yolunda qazandığı təcrübəni və uğur hekayəsini onlarla bölüşüb. Paralimpiya çempionu çıxışı zamanı əzmkarlığın, intizamın, zəhmətin və özünəinamın uğurun əsas təməl prinsipləri olduğunu vurğulayıb, qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün daim çalışmanın vacibliyindən danışıb.

“Ustad dərsi” zamanı iştirakçılar parataekvondo haqqında ətraflı məlumat əldə edib, bu idman növünün əsas texnikaları və məşq prosesi ilə yaxından tanış olublar. Eyni zamanda, çempionun rəhbərliyi ilə keçirilən praktiki məşğələlər uşaqlarda böyük maraq və motivasiya yaradıb, onlara həm idman bacarıqlarını inkişaf etdirmək, həm də sağlam həyat tərzinin əhəmiyyətini daha yaxından mənimsəmək imkanı qazandırıb.

Uşaqlarda idmana marağın artırılması, sağlam həyat tərzinin təşviqi və gələcək uğurlara inamın gücləndirilməsi baxımından yaddaqalan olan görüşün sonunda iştirakçılar İ.Xəlilovla xatirə şəkilləri çəkdirib, onları maraqlandıran suallara cavab alıblar.

İdman.Biz
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