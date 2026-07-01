Milli Paralimpiya Komitəsində parabadmintonçularla görüş keçirilib - FOTO

Milli Paralimpiya Komitəsində (MPK) parabadmintonçularla görüş keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, toplantıda Fransada keçirilmiş beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanan İbrahim Əliyev, həmin turnirdə iştirak edən yeniyetmə idmançı Zəhra Salmanlı, həmçinin yığma komandanın baş məşqçisi Teymur Abbasov iştirak ediblər.
Görüş zamanı turnirdə nümayiş etdirilən çıxışlar dəyərləndirilib, idmançıların yarışla bağlı təəssüratları dinlənilib. Eyni zamanda qarşıdan gələn beynəlxalq yarışlar, hazırlıq planları və komandanın gələcək hədəfləri ətrafında müzakirələr aparılıb.
Həmçinin parabadminton üzrə ilk dəfə Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmaq və bununla da tarixi nailiyyətə imza atmaq məqsədi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Milli Paralimpiya Komitəsinin baş katibi Toğrul Rəhimov, komitə prezidentinin müşaviri Şahin Kazımzadə, İdman şöbəsinin müdiri Cavad Axundzadə və digər komitə rəsmiləri də iştirak ediblər.