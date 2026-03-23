23 Mart 2026
Azərbaycan taekvondoçları “Belgian Open” beynəlxalq turnirində 5 medal qazanıblar - FOTO

23 Mart 2026 19:55
Azərbaycan taekvondoçları “Belgian Open” beynəlxalq turnirində 5 medal qazanıblar

Martın 21-22-də Belçikanın Lommel şəhərində taekvondo üzrə “Belgian Open” beynəlxalq turniri keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə gənc taekvondoçularımız mübarizəyə qoşulublar. Komandamızın üzvləri 1 qızıl və 4 bürünc medal qazanıblar.

49 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Nilufər Borci bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb.

Taekvondoçularımız Rasim Xəlilov (45 kq), İlknur Əlimov (48 kq), Mehriban İsmayıllı (46 kq) və Allahverdi Məmmədov (+78 kq) bürünc medal əldə ediblər.

Martın 22-də böyüklər arasında keçirilən yarışda taekvondoçumuz Qaşim Maqomedov (63 kq) bürünc medal qazanıb.
Yarışda beyxəlxalq dərəcəli referi Aygül Abdullayeva ölkəmizi hakim kimi təmsil edib.

