“Taekvondomuzun sabahı mütləq var” - İlkin Şahbazovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan taekvondosu hazırda ən yaxşı dövrünü yaşamır: yerli yetirmələr illərdir yüksək nəticələr göstərmirlər, nadir uğurlar isə əsasən Qaşim Maqomedov kimi legionerlərlə bağlıdır.
Durğunluğun səbəbləri və kadr ehtiyatının vəziyyəti barədə İdman.Biz-ə ölkənin kiçik yeniyetmələrdən ibarət yığmasının (U11) baş məşqçisi İlkin Şahbazov danışıb.
"Böyüklər yığması haqqında danışmaq mənim səlahiyyətimə daxil deyil və peşəkar baxımdan bu, etik olmazdı. Lakin uşaq sektoru ilə bağlı məsuliyyət daşıya bilərəm: burada inkişafla bağlı problem yoxdur. Hazırkı U16 kateqoriyası üzrə Avropa çempionları öz yoluna beş-altı il əvvəl məhz mənim komandamda başlayıblar” – deyə məşqçi qeyd edib.
İlkin Şahbazov söyləyib ki, bu gün biz idmançıların planlı inkişafı əllərindən gələni edirik ki, onlar yeniyetmələr strukturlarından gənclər yığmasına ağrısız keçid edə bilsinlər.
“Yenə də qeyd edirəm: əsas komandanın hazırkı vəziyyətinə qiymət verməyə hazır deyiləm, lakin idman növümüzün sabahına, şübhəsiz ki, inanıram", - deyə İlkin Şahbazov bildirib.