12 May 2026
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

12 May 2026 22:04
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri mayın 13-dən 16-dək Özbəkistanda keçiriləcək “WTT Youth Contender” turnirində iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Daşkənddə təşkil olunacaq yarışda milli komandanın 11 üzvü bacarığını göstərəcək.

Gənclərdən ibarət milli komandaların baş məşqçiləri Elnur Hidayətzadə ilə Ramil Cəfərov və məşqçi Səbinə Əzizlinin rəhbərliyi ilə Yağmur Məmmədli, Yasəmən Həbibova, Mehin Mirzəbalayeva, Banu İmanverdizadə, Səidə Quluzadə, Aylin Şərifli, Gülnur Kərimli, Onur Quluzadə, Cəfər Almədədli, Əliəkbər Mirzəliyev və Camal Kərim etimadı doğrultmağa çalışacaq.

Qeyd edək ki, komanda yarışdan sonra Daşkənddə keçiriləcək bir həftəlik təlim-məşq toplanışına da qatılacaq.

