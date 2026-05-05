Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib - FOTO

Stolüstü tennis üzrə ölkə birinciliyinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası məlumat yayıb.
“Şüa İdman Kompleksi”ndə keçirilən yarışda U-19 və U-15 yaş qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını göstərirlər.
Dörd gün davam edəcək birincilikdə Bakı ilə yanaşı, müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən artıq stolüstü tennisçi qələbə uğrunda mübarizə aparır.
Qaliblər komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növlərində müəyyənləşəcək. Ölkə birinciliyində fəxri kürsüyə qalxan idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları, həmçinin Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının hədiyyələri təqdim olunacaq.