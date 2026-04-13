13 Aprel 2026
AZ

Stolüstü tennisçilərimiz Türkiyə Super Liqasının mükafatçısı olublar

Stolüstü tennis
Xəbərlər
13 Aprel 2026 19:02
112
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Zemfira Mikayılova ilə Mərziyyə Nurmətova Türkiyə Super Liqasının bürünc mükafatına layiq görülüblər.

İdman.Biz bildirir ki, “Masa Der Spor Klubu” tərəfindən dəvət alan seçmə komandanın üzvləri, Ankara təmsilçisinin üçuncü yer tutmasında muhüm rol oynayıblar.

Təcrübəli idmançılar "Masa Der Spor Klubu"nun son iki turun 9 qarşılaşmasından 7-də qazandığı qələbələrdə əsas pay sahibi olublar.

Qeyd edək ki, 10 komandanın mübarizə apardığı yarışda çempion adını "Çukurova Universitesi" komandası qazanıb. İkinci yeri isə "Çorum Belediyyesi ASK" kollektivi tutub.

Stolüstü tennisçilərimizin Türkiyə Super Liqasında çıxışı idmançıların oyun təcrübəsinin artırılması və qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədi daşıyıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Stolüstü tennis üzrə “Baku Open” turnirinin qalibləri açıqlanıb - FOTO
11:47
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə “Baku Open” turnirinin qalibləri açıqlanıb - FOTO

Qaliblərə diplom və mükafatlar təqdim olunub
Stolüstü tennisçimiz Nihad Məmmədov dünya rekordunu yeniləyib - VİDEO
12 Aprel 23:19
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçimiz Nihad Məmmədov dünya rekordunu yeniləyib - VİDEO

Milli komandanın üzvü adını “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na yazdırmağa yaxındır
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Türkiyə Super Liqasının ikinci turunda çıxış edəcəklər
11 Aprel 14:33
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Türkiyə Super Liqasının ikinci turunda çıxış edəcəklər

Super Liqada iştirak gələcək yarışlar üçün vacib təcrübədir
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Nihad Məmmədov Ginnesin Rekordlar Kitabına düşə bilər
9 Aprel 18:20
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Nihad Məmmədov Ginnesin Rekordlar Kitabına düşə bilər

Şüa İdman Kompleksində dünya rekordu cəhdi
“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi
4 Aprel 13:00
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi

Turnirin mükafat fondu 3000 manatdır
Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start
29 Mart 17:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start

Həm kişi, həm də qadın seçmə komandalarımız ilk turu ikinci sırada tamamlayıblar

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb