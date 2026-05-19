19 May 2026
AZ

Azərbaycan stolüstü tennisçiləri yeni sınaqda

Stolüstü tennis
Xəbərlər
19 May 2026 10:12
95
Azərbaycan stolüstü tennisçiləri yeni sınaqda

Azərbaycanın stolüstü tennis üzrə gənclərdən ibarət yığma komandası Özbəkistanda növbəti beynəlxalq yarışa qatılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Daşkənddə keçirilən “WTT Youth Contender” turnirində bir gümüş və iki bürünc medal qazanan komandamız bu dəfə Andijan şəhərində mübarizə aparacaq. Turnir Özbəkistanın məşhur stolüstü tennisçisi Rafik Şiriyevin xatirəsinə həsr olunub.

Gənclərdən ibarət milli komandaların baş məşqçiləri Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi altında Yağmur Məmmədli, Yasəmən Həbibova, Mehin Mirzəbalayeva, Banu İmanverdizadə, Səidə Quluzadə, Aylin Şərifli, Gülnur Kərimli, Cəfər Almədədli, Əliəkbər Mirzəliyev və Camal Kərim yarışda bacarığını göstərəcək.

İdmançılar üç yaş qrupunda qüvvələrini sınayacaqlar. Beynəlxalq turnirə 21 mayda yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Stolüstü tennisçilərimiz beynəlxalq yarışı üç mükafatla bitiriblər
16 May 21:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz beynəlxalq yarışı üç mükafatla bitiriblər

Cəfər Almədədli isə U-11 yaş qrupunda bürünc mükafata layiq görülüb
Stolüstü tennisçilərimiz “Avrasiya Liqası” öncəsi Çində məşq edəcəklər
15 May 14:47
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz “Avrasiya Liqası” öncəsi Çində məşq edəcəklər

Federasiya millinin hazırlıq proqramı ilə bağlı məlumat yayıb
Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq turnirin mükafatçısı olub
14 May 21:10
Stolüstü tennis

Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq turnirin mükafatçısı olub

Beynəlxalq turnirə mayın 16-da yekun vurulacaq
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar
12 May 22:04
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

Komanda yarışdan sonra Daşkənddə keçiriləcək bir həftəlik təlim-məşq toplanışına da qatılacaq
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
8 May 16:00
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Birincilikdə 120-dən çox idmançı iştirak edib
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib - FOTO
5 May 13:38
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib - FOTO

Qaliblər komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növlərində müəyyənləşəcək

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq